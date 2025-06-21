БЕЛАЗ, МТЗ, «Коммунарка». Как в Беларуси развивается промышленный туризм

В Беларуси растет популярность довольно нового для страны вида туризма — промышленного. «Рост в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, когда этот вид только начинался в Беларуси. Это был ковидный период. Мы искали точки роста и те сегменты туризма, которые можно на внутреннем рынке развивать, чтобы способствовать активному вовлечению в туризм и профориентации. Сейчас у нас в лидерах остаются БЕЛАЗ, Минский тракторный завод и “Коммунарка”. Тем не менее есть и другие интересные предприятия, например как стеклозавод “Неман”, предприятие “Гранит” в Микашевичах, где можно на дно карьера погрузиться и увидеть каменные водопады не хуже, чем в каких-нибудь горах Кавказа. Большой интерес у туристов к “Красному пищевику”, — привела примеры Екатерина Гончаренок.