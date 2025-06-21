«Возможность прикоснуться к истории». Участники проекта «Поезд Памяти» о Брестской крепости

Разделяла мечту товарища побывать в знаковом месте Екатерина Бутусова. «Я увлекаюсь историей. И моя давняя мечта — побывать в Беларуси, именно в Брестской крепости. Это тот момент, когда страницы учебников истории оживают на твоих глазах, и для меня большая честь находиться здесь. Это память на всю жизнь, и особенно меня интригует сегодняшняя ночь, когда будет реконструкция. “Поезд Памяти” действительно дает возможность почувствовать всю ту боль и еще больше понять, что пришлось пережить нашим солдатам», — рассказала девушка. Екатерина дополнила: «Мой прадедушка воевал, он попал в плен к фашистам, два раза бежал, первый раз его поймали, второй раз его спасла польская семья. Он дошел до Берлина и встретил День Победы там».