«Возможность прикоснуться к истории». Участники проекта «Поезд Памяти» о Брестской крепости

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники проекта «Поезд Памяти» поделились с корреспондентом БЕЛТА впечатлениями от посещения Брестской крепости, где они приняли символ культурно-образовательного проекта.
Заряженные на эмоции и впечатления. Как в Бресте встретили участников проекта «Поезд Памяти».
После диалоговой площадки с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой ребята отправились в Брестскую крепость. Руины и памятники легендарной цитадели — символ сопротивления, мужества и героизма в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой».
«Помнить историю, которая связала». Какое наставление дали участникам «Поезда Памяти» Кочанова: хочется, чтобы все участники проекта «Поезд Памяти» были проводниками мира и добра на земле.
Анастасия Курбат, участница проекта, тронута тем, что оказалась в Брестской крепости накануне 22 июня. «Лично у меня прадедушка воевал на территории Беларуси, он не дожил до конца войны, погиб в 1942 году. Я бы очень хотела, чтобы тот подвиг, который он совершил, как и много других людей, помнили многие-многие годы. Очень рада, что участвую в этом проекте и могу посещать такие знаковые, памятные места, возложить цветы к различным мемориалам и памятникам, а предстоящий маршрут захватывает. Эмоции просто непередаваемые», — сказала школьница.
Как рассказала участница «Поезда Памяти» Елизавета Овчаренко, когда узнала от своей учительницы о проекте, была очень воодушевлена идеей. «Интересным было задание на отборе — написать эссе о герое Великой Отечественной войны со своей малой родины. Я выбрала героиню-летчицу, свою землячку. Очень горжусь тем, что я потомок победителей. А участие в проекте — возможность прикоснуться к этой истории, это очень трогательно», — отметила девушка.
Давно мечтал побывать в Брестской крепости Савелий Комаров. «Впервые здесь, и захватывает дух. Думаю, самое интересное об этом месте мы еще узнаем», — сказал парень.
Разделяла мечту товарища побывать в знаковом месте Екатерина Бутусова. «Я увлекаюсь историей. И моя давняя мечта — побывать в Беларуси, именно в Брестской крепости. Это тот момент, когда страницы учебников истории оживают на твоих глазах, и для меня большая честь находиться здесь. Это память на всю жизнь, и особенно меня интригует сегодняшняя ночь, когда будет реконструкция. “Поезд Памяти” действительно дает возможность почувствовать всю ту боль и еще больше понять, что пришлось пережить нашим солдатам», — рассказала девушка. Екатерина дополнила: «Мой прадедушка воевал, он попал в плен к фашистам, два раза бежал, первый раз его поймали, второй раз его спасла польская семья. Он дошел до Берлина и встретил День Победы там».
Участники «Поезда Памяти» возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Здесь же, на площади Церемониалов, пассажиры «Поезда Памяти» 2025 года получили панно, на котором будут размещать памятные символы городов маршрута.
«Поезд Памяти» — проект, инициированный главами верхних палат парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. Участниками проекта стали 200 ребят — это потомки победителей — представители народов бывших республик Советского Союза, одержавших в 1945 году общую Победу над нацизмом. -0-
Фото Виолетты Южаковой.