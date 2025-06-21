«Она дает результаты». Баранец об эффективности израильской разведки

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный конфликт между Ираном и Израилем не мог произойти без длительной и тщательной работы разведки. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.
«Вопрос разведки в равной степени касается и проведения нашей специальной военной операции. Вы знаете, у российского народа есть очень серьезные претензии к нашей доблестной разведке и контрразведке, потому что такой пахоты, какую наша разведка испытывает последние 3,5 года, пожалуй, не было еще со времен Смерша. Потому что если раньше в день задерживали одного предателя, изменника родины, то сегодня в справках мелькает 8, 9, 10 таких случаев. И, к великому сожалению и стыду, — половина из них обычно граждане России», — отметил он.
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Эксперт подчеркнул особую эффективность израильских спецслужб. «У меня есть субъективное мнение, что иранская разведка все-таки дала слабину, что она слабовата. А вот израильская разведка всегда славилась умением проникать в малейшие поры организма противника. И вы же не забудьте: израильтяне признали, что готовили это полтора года. Они это умеют. А уж какое коварство — тут нужно нам еще во многом учиться. Помните, как в Ливане пейджеры продали, а потом они взорвались? 365 людей погибли. Кто мог придумать? Конечно, придумали евреи», — отметил спикер.
По словам Виктора Баранца, в современных условиях не меньшее значение имеет умение использовать нестандартный подход для реализации спецопераций. «Во время специальной военной операции СБУ активно использует граждан Азии, которые приехали к нам (в Россию. — Прим. БЕЛТА) и трудятся у нас. Классический пример — это в “Крокусе”. Теперь посмотрите, что делает Моссад. Для того, чтобы отвлечь от внимания иранцев, от физиономий израильского происхождения, они использовали афганцев и сирийцев», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что российской разведке стоит изучить израильский опыт в части работы с политической и военной верхушкой противника. «Вы видели, и знаете лучше меня, как были уничтожены, обезглавлены и КСИР, и Министерство обороны, и “ядерные” головы Ирана. Я не хочу говорить, что надо брать пример, но учиться — нужно. Пусть это для нашей разведки тоже будет очень серьезный урок. Мы, конечно, не поедем в Израиль перенимать передовой опыт проведения террористических операций, но изучать его обязательно нужно — и изучать очень и очень глубоко. Я не хочу даже произносить эту фразу, что израильская разведка — лучшая в мире. Но я хочу сказать: это очень авторитетная разведка, она дает результаты. И от этого никуда не денешься. Мне, может, хочется плюнуть в Моссад, но я не могу уйти от правды, что он в части террористического коварства сработал на очень приличном уровне. Главное — результат, он дал результат. Даже если это касается уважаемого нами Ирана, даст бог, что-то изменится», — резюмировал Виктор Баранец. -0-