«Она дает результаты». Баранец об эффективности израильской разведки

Эксперт подчеркнул, что российской разведке стоит изучить израильский опыт в части работы с политической и военной верхушкой противника. «Вы видели, и знаете лучше меня, как были уничтожены, обезглавлены и КСИР, и Министерство обороны, и “ядерные” головы Ирана. Я не хочу говорить, что надо брать пример, но учиться — нужно. Пусть это для нашей разведки тоже будет очень серьезный урок. Мы, конечно, не поедем в Израиль перенимать передовой опыт проведения террористических операций, но изучать его обязательно нужно — и изучать очень и очень глубоко. Я не хочу даже произносить эту фразу, что израильская разведка — лучшая в мире. Но я хочу сказать: это очень авторитетная разведка, она дает результаты. И от этого никуда не денешься. Мне, может, хочется плюнуть в Моссад, но я не могу уйти от правды, что он в части террористического коварства сработал на очень приличном уровне. Главное — результат, он дал результат. Даже если это касается уважаемого нами Ирана, даст бог, что-то изменится», — резюмировал Виктор Баранец. -0-