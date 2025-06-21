Минчанин пытался купить квадроцикл в интернете, но стал жертвой мошенника

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался купить квадроцикл в интернете, но стал жертвой кибеморшенника. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В Партизанское РУВД обратились двое жителей столицы, которые стали жертвами кибермошенников. Один из потерпевших в социальной сети увидел объявление о продаже квадроцикла по очень выгодной цене. Заинтересовавшись, минчанин написал продавцу, который для оформления заказа потребовал 100%-ную предоплату. Мужчина согласился и попросил супругу перевести Br7,8 тыс. на указанный счет. После перевода денег с потерпевшим перестали выходить на связь.
Еще одна минчанка в интернете разместила объявление о продаже детской одежды, на которое откликнулась незнакомка. Потенциальная покупательница захотела приобрести детские джинсы и попросила заявительницу выслать посылку по почте, предложив при этом свою помощь в оформлении заказа. Позже минчанка получила ссылку, подтверждающую заказ, перейдя по которой, ввела реквизиты банковской карты и коды подтверждения. Однако вместо получения денег за товар у минчанки списали Br170. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
«Милиция напоминает: будьте бдительны при приобретении товара на торговых интернет-площадках. Не соглашайтесь на онлайн-предложения о покупке вещей по слишком низкой цене и не перечисляйте деньги до их получения», — призвали в ГУВД. -0-