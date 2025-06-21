Минчанин пытался купить квадроцикл в интернете, но стал жертвой мошенника

Еще одна минчанка в интернете разместила объявление о продаже детской одежды, на которое откликнулась незнакомка. Потенциальная покупательница захотела приобрести детские джинсы и попросила заявительницу выслать посылку по почте, предложив при этом свою помощь в оформлении заказа. Позже минчанка получила ссылку, подтверждающую заказ, перейдя по которой, ввела реквизиты банковской карты и коды подтверждения. Однако вместо получения денег за товар у минчанки списали Br170. По данным фактам возбуждены уголовные дела.