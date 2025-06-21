Лепс написал песню об Алле Пугачевой

Песня посвящена чувствам Лепса к певице, которые остались без ответа. Также в нем исполнитель рассказывает о том, что планировал петь для Пугачевой и посещать ее концерты, но его лишили такой возможности, поскольку певица вышла замуж за «культурного пацана», новый альбом Лепса доступен на платформе VK.