В Ростове начали ремонт еще пяти участков дорог

В Ростове-на-Дону подрядчики приступили к ремонту покрытия еще на пяти участках дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
Обновить планируют:
— улицу Тургеневскую (переулок Братский — проспект Ворошиловский);
— переулок Приволжский;
— улицу Серафимовича (проспект Ворошиловский — переулок Доломановский);
— мост по улице Белорусской через реку Темерник;
— проспект Чехова (улица Большая Садовая — улица Красноармейская).
Сейчас, по информации Александра Скрябина, в работе находятся 14 дорожных объектов, на 20 улицах ремонт завершен.
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