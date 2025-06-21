Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове начали ремонт еще пяти участков дорог

Дорожное покрытие начали приводить в порядок на пяти отрезках проезжей части в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону подрядчики приступили к ремонту покрытия еще на пяти участках дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

Обновить планируют:

— улицу Тургеневскую (переулок Братский — проспект Ворошиловский);

— переулок Приволжский;

— улицу Серафимовича (проспект Ворошиловский — переулок Доломановский);

— мост по улице Белорусской через реку Темерник;

— проспект Чехова (улица Большая Садовая — улица Красноармейская).

Сейчас, по информации Александра Скрябина, в работе находятся 14 дорожных объектов, на 20 улицах ремонт завершен.

Подпишись на нас в Telegram.