Премьера спектакля «Хутар» прошла в Белорусском театре кукол

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля «Хутар» прошла в Белорусском государственном театре кукол, передает корреспондент БЕЛТА.
В основу спектакля легло произведение выдающегося классика Василя Быкова «Знак бяды». Над постановкой работало известное трио: режиссер Евгений Корняг, художник-постановщик Татьяна Нерсисян и композитор Екатерина Аверкова.
По словам директора театра Татьяны Толстик, это сложный и объемный для понимания материал, поэтому спектакль получился очень масштабным и знаковым для театра.
«В постановке участвовала практически вся труппа. Спектакль будет идти в двух составах. Его продолжительность — больше двух часов. Специально для “Хутара” было создано множество новых кукол. Над постановкой работала мощная профессиональная команда звукооператоров, художников по свету и бутафоров. Весь театр в течение полугода шел к этой премьере. Я думаю, что зритель оценит масштаб такой фундаментальной постановки», — отметила Татьяна Толстик.
Она добавила, что в год 80-летия Великой Победы театр тщательно подошел к выбору материала и проблематике, которая поднимается в произведении. При этом символизм произведения они старались передать через самих кукол, которые являются метафорами происходящего.
«Это история про простых людей, которые в годы войны стоят перед сложнейшим моральным выбором. Они находятся между жизнью и смертью, но при этом остаются людьми, которые жертвуют собой ради справедливости. При этом именно хутор, где все происходит, становится единственным молчаливым свидетелем выбора человека, который остается преданным себе, своим понятиям и жизненным приоритетам», — подытожила директор театра.
Следующие показы спектакля пройдут с 22 по 27 июня. -0-