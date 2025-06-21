Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьера спектакля «Хутар» прошла в Белорусском театре кукол

В основу спектакля легло произведение выдающегося классика Василя Быкова «Знак бяды». Над постановкой работало известное трио: режиссер Евгений Корняг, художник-постановщик Татьяна Нерсисян и композитор Екатерина Аверкова.

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля «Хутар» прошла в Белорусском государственном театре кукол, передает корреспондент БЕЛТА.

В основу спектакля легло произведение выдающегося классика Василя Быкова «Знак бяды». Над постановкой работало известное трио: режиссер Евгений Корняг, художник-постановщик Татьяна Нерсисян и композитор Екатерина Аверкова.

По словам директора театра Татьяны Толстик, это сложный и объемный для понимания материал, поэтому спектакль получился очень масштабным и знаковым для театра.

«В постановке участвовала практически вся труппа. Спектакль будет идти в двух составах. Его продолжительность — больше двух часов. Специально для “Хутара” было создано множество новых кукол. Над постановкой работала мощная профессиональная команда звукооператоров, художников по свету и бутафоров. Весь театр в течение полугода шел к этой премьере. Я думаю, что зритель оценит масштаб такой фундаментальной постановки», — отметила Татьяна Толстик.

Она добавила, что в год 80-летия Великой Победы театр тщательно подошел к выбору материала и проблематике, которая поднимается в произведении. При этом символизм произведения они старались передать через самих кукол, которые являются метафорами происходящего.

«Это история про простых людей, которые в годы войны стоят перед сложнейшим моральным выбором. Они находятся между жизнью и смертью, но при этом остаются людьми, которые жертвуют собой ради справедливости. При этом именно хутор, где все происходит, становится единственным молчаливым свидетелем выбора человека, который остается преданным себе, своим понятиям и жизненным приоритетам», — подытожила директор театра.

Следующие показы спектакля пройдут с 22 по 27 июня. -0-