Премьера спектакля «Хутар» прошла в Белорусском театре кукол

«Это история про простых людей, которые в годы войны стоят перед сложнейшим моральным выбором. Они находятся между жизнью и смертью, но при этом остаются людьми, которые жертвуют собой ради справедливости. При этом именно хутор, где все происходит, становится единственным молчаливым свидетелем выбора человека, который остается преданным себе, своим понятиям и жизненным приоритетам», — подытожила директор театра.