Симоньян рассказала, как появилась идея проекта «Новороссия сегодня»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что проект радиовещания «Новороссия сегодня», созданный входящими в медиагруппу «Россия сегодня» радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру, запущен для оперативного информирования жителей новых регионов и для решения их проблем.
Проект радиовещания «Новороссия сегодня» начал вещание 2 июня, предлагая слушателям информационно-аналитический контент о социально-экономическом развитии, восстановлении, международных связях и туристических достопримечательностях новых регионов России.
«Мы почувствовали необходимость запустить там отдельное радиовещание, чтобы люди могли делиться своими проблемами, оперативно узнавать новости, оперативно узнавать, кто и как им может помочь, это же тоже очень важно. И будем это делать, развивать, я уверена, что это будет очень востребовано ребятами, аудиторией там», — сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой.
Она добавила, что Новороссия — это регион, где «в силу происходящих событий и вообще исторических событий» возникает большая потребность в коммуникации между людьми, нуждающимися в помощи, и властью.
Вещание проекта «Новороссия сегодня» осуществляется утром с 8.00 до 10.00 (по средам — с 9.00 до 11.00), вечером — с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно.
Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества «Знание», организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.