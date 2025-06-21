Симоньян рассказала, как появилась идея проекта «Новороссия сегодня»

«Мы почувствовали необходимость запустить там отдельное радиовещание, чтобы люди могли делиться своими проблемами, оперативно узнавать новости, оперативно узнавать, кто и как им может помочь, это же тоже очень важно. И будем это делать, развивать, я уверена, что это будет очень востребовано ребятами, аудиторией там», — сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой.