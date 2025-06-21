В Абхазии создали туристическую милицию

«Помимо этого специальное подразделение будет осуществлять работу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, обеспечению комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории республики Абхазия, патрулированию пешеходных зон, консультированию иностранных граждан», — отметили в пресс-службе МВД Абхазии.