В Абхазии создали туристическую милицию

В структуре МВД Абхазии создали туристическую милицию, министр внутренних дел республики Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения, сообщает пресс-служба абхазского МВД.
По ее данным, подразделение является пилотным проектом. Он будет работать в тестовом режиме. Как сообщил замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа, основной целью проекта является обеспечение правопорядка в туристических зонах, а также оказание информационной помощи туристам.
«Помимо этого специальное подразделение будет осуществлять работу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, обеспечению комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории республики Абхазия, патрулированию пешеходных зон, консультированию иностранных граждан», — отметили в пресс-службе МВД Абхазии.
Ранее в МВД РФ прокомментировали данные о том, что полицейские станут нести службу в кимоно, поскольку этот вид японской одежды якобы включили в список обмундирования сотрудников. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, сведения неправильно истолковали.