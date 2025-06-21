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В Абхазии создали туристическую милицию

Основной целью проекта является обеспечение правопорядка в туристических зонах, оказание информационной помощи туристам.

Источник: Аргументы и факты

В структуре МВД Абхазии создали туристическую милицию, министр внутренних дел республики Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения, сообщает пресс-служба абхазского МВД.

По ее данным, подразделение является пилотным проектом. Он будет работать в тестовом режиме. Как сообщил замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа, основной целью проекта является обеспечение правопорядка в туристических зонах, а также оказание информационной помощи туристам.

«Помимо этого специальное подразделение будет осуществлять работу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, обеспечению комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории республики Абхазия, патрулированию пешеходных зон, консультированию иностранных граждан», — отметили в пресс-службе МВД Абхазии.

Ранее в МВД РФ прокомментировали данные о том, что полицейские станут нести службу в кимоно, поскольку этот вид японской одежды якобы включили в список обмундирования сотрудников. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, сведения неправильно истолковали.

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