Стала известна причина смерти актрисы Валентины Талызиной: что говорят близкие

Талызина очень долго боролась с болезнью, и продолжала трудиться в театре Моссовета до самых последних дней, когда рак уже не позволял ей вести активную жизнь. И всё это время она оставалась ведущей актрисой театра, играя сложнейшие и наиболее ответственные роли, такие как Меропа Давыдовна Мурзавецкая в спектакле «Волки и овцы» и Графиня Анна Федотовна в спектакле «Пиковая дама». Даже свой 90-летний юбилей Валентина Илларионовна отпраздновала на сцене любимого театра.