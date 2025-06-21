Стала известна причина смерти актрисы Валентины Талызиной: что говорят близкие

В субботу, 21 июня 2025 года, стало известно о кончине советской и российской актрисы кино и театра Валентины Талызиной. Народная артистка РСФСР ушла из жизни у себя дома, в окружении родных и близких, в возрасте 90 лет. Причиной её смерти стала длительная болезнь — онкология, как сообщили близкие к семье люди.
«Валентина Илларионовна умерла у себя дома. Это произошло после продолжительной болезни. Причиной смерти стал рак», — рассказали ТАСС источники.
Изначально о смерти Талызиной сообщили в театре Моссовета, где актриса работала долгие годы. Там отметили, что Валентина Илларионовна была талантом, каких поискать, и посвятила всю свою жизнь творческому труду на сцене театров и на киноэкранах. За свою долгую карьеру Талызина сыграла около 40 ключевых ролей в театре, и более сотни — в кино.
Талызина очень долго боролась с болезнью, и продолжала трудиться в театре Моссовета до самых последних дней, когда рак уже не позволял ей вести активную жизнь. И всё это время она оставалась ведущей актрисой театра, играя сложнейшие и наиболее ответственные роли, такие как Меропа Давыдовна Мурзавецкая в спектакле «Волки и овцы» и Графиня Анна Федотовна в спектакле «Пиковая дама». Даже свой 90-летний юбилей Валентина Илларионовна отпраздновала на сцене любимого театра.
Сайт KP.RU опубликовал подробную биографию талантливой актрисы Валентины Талызиной, полюбившейся миллионам советских и российских граждан. Она прожила насыщенную жизнь, осталась в памяти сотен тысяч людей, произвела неизгладимое впечатление на великих людей искусства и других сфер.
К сожалению, ни одна кончина не остаётся без житейских вопросов. Сразу же поднялся вопрос о наследстве и наследниках Талызиной, которым должны достаться квартира актрисы в Москве и дача в Подмосковье. Общая стоимость недвижимости усопшей оценивается в 50 млн рублей и, фактически, на неё претендует только одна главная наследница — дочь Ксения Хаирова, тоже актриса, пошедшая по стопам матери.