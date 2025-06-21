«Держите меня семеро!»: питбайки стали бомбой в руках подростков

Более того, мотошины предназначены только для неровной поверхности. И ещё у питбайков не бывает ПТС и госномеров. Чтобы ездить на питбайках на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но если вы выезжаете на нём на дорогу, это трактуется как нарушение ПДД.