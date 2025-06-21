«Держите меня семеро!»: питбайки стали бомбой в руках подростков

С начала года на дорогах Подмосковья в ДТП с питбайками пострадало уже более 20 детей. Похоже, у электросамокатов как у самой опасной самоходной игрушки XXI века появился конкурент. И чем отчаяннее и безбашеннее подросток за рулём, тем больше рискуют нарваться на неприятности пешеходы и водители, которые ему встретятся.
Новая опасная игрушка начинающих шумахеров оказалась по сути бомбой в их неумелых руках. Если в питбак-клубах школьникам дают гонять только по лесным тропам в сопровождении инструкторов и при полной экипировке, то в городах дети гоняют на купленных родителями мини-мотоциклах по дворам и улицам абсолютно беспечно. А ведь в правилах ПДД, как известно, написанных кровью, совершенно четко написано: выезжать в город на питбайке всем строго запрещено.
«Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования, — говорит тренер гоночного клуба в Мытищах Влад Садовский. — Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов».
Более того, мотошины предназначены только для неровной поверхности. И ещё у питбайков не бывает ПТС и госномеров. Чтобы ездить на питбайках на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но если вы выезжаете на нём на дорогу, это трактуется как нарушение ПДД.
Буквально на днях серьезное дтп произошло в Воскресенске, где подросток решил погонять на своем железном коне по городу. На улице Ломоносова рядом со школой № 24 в Москворецком районе в результате аварии пострадал подросток, который управлял питбайком без необходимой защитной экипировки.
Инспектор ГАИ может отстранить водителя от управления, технику увезут на штрафстоянку. А дальше всё зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав — штраф 5−15 тыс. рублей, до 16 лет — штраф получат родители, по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребёнку родители — владельцы транспортного средства должны будут заплатить штраф: 30 тыс. рублей (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).
Если вы увидели на дороге подростка на питбайке, звоните в ГАИ. Сотрудники обязаны провести проверку.