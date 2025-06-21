Около 20 немецких политиков подали в прокуратуру на Мерца из-за нацистской фразы

Поводом для подачи заявления стали слова Мерца, сказанные им в интервью, о «грязной работе, которую Израиль делает за всех нас» в конфликте с Ираном. Немецкие граждане обвинили лидера страны в нарушении идеи «международного взаимопонимания» и «заповеди мира», закрепленных в Основном законе ФРГ, а также в противоречии его слов Уставу ООН (Организации Объединенных Наций — прим. «ВМ»).