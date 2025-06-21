Около 20 немецких политиков подали в прокуратуру на Мерца из-за нацистской фразы

Около 20 немецких политиков и культурных деятелей подали заявление в Федеральную генеральную прокуратуру и прокуратуру Берлина на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о действиях израильских войск в Иране. Об этом в субботу, 21 июня, сообщила газета «Berliner Zeitung».
Поводом для подачи заявления стали слова Мерца, сказанные им в интервью, о «грязной работе, которую Израиль делает за всех нас» в конфликте с Ираном. Немецкие граждане обвинили лидера страны в нарушении идеи «международного взаимопонимания» и «заповеди мира», закрепленных в Основном законе ФРГ, а также в противоречии его слов Уставу ООН (Организации Объединенных Наций — прим. «ВМ»).
Авторы документа также заявили, что Мерц использовал нацистскую лексику.
— В начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдал массовый расстрел 34 тысяч евреев в течение 48 часов в Бабьем Яру как «грязную работу», используя тот же циничный язык, — говорится в заявлении, его цитирует газета.
6 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа и Фридриха Мерца в Овальном кабинете Белого дома американский лидер открыто намекнул на «нацистские наклонности канцлера», заявив, что высадка в Нормандии, должно быть, была неприятной для немецкого лидера.