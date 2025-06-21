Брыльска даже после смерти Талызиной не смогла забыть прежние обиды

«Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего я никогда не прощу. Конечно, мы были знакомы, виделись в компаниях, но чтобы по-настоящему общаться — такого не было», — рассказала Брыльска изданию NEWS.ru.