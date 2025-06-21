Брыльска даже после смерти Талызиной не смогла забыть прежние обиды

Талызина обидела Брыльску в телеэфире — актриса до сих пор не простила.
Польская актриса Барбара Брыльска призналась, что не смогла простить актрисе Валентине Талызиной старые обиды даже после ее смерти. По словам звезды «Иронии судьбы», Талызина недоброжелательно относилась к ней и позволяла себе оскорбительные высказывания. Об этом сообщают СМИ.
«Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего я никогда не прощу. Конечно, мы были знакомы, виделись в компаниях, но чтобы по-настоящему общаться — такого не было», — рассказала Брыльска изданию NEWS.ru.
Валентина Талызина, скончавшаяся 21 июня 2025 года после продолжительной болезни, была одной из ведущих актрис Театра Моссовета и сыграла более 100 ролей в кино и на телевидении. В культовой «Иронии судьбы» именно ее голосом говорила героиня Барбары Брыльски, что стало поводом для разногласий между актрисами. За свою карьеру Талызина получила множество государственных наград и званий, оставаясь востребованной до последних лет жизни.