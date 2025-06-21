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Мединский: украинские учебники прививают детям ненависть к России

Владимир Мединский заявил, что российские учебники учат дружбе и добру.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинские учебники учат детей ненависти к России, но так не может продолжаться вечно.

«С детей они закладывают ненависть к русскому народу и России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают», — заявил Владимир Мединский в интервью для проекта «Новый мир» в эфире «Соловьев Live».

Он добавил, что в России подход к истории и созданию учебников другой. По словам помощника президента, российские учебники учат дружбе и добру.

Ранее Владимир Мединский сообщил, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине отразят в российских учебниках по истории. При этом он назвал современную эпоху «исторической».

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