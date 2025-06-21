Мединский: украинские учебники прививают детям ненависть к России

«С детей они закладывают ненависть к русскому народу и России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают», — заявил Владимир Мединский в интервью для проекта «Новый мир» в эфире «Соловьев Live».