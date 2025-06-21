Владелец автосалона в Уфе продал машины клиентов и работников, пропав с деньгами

— Денис заманивал клиентов выгодными условиями: собственники передавали транспорт, получали небольшой аванс, а остаток им должны были выплатить после сделки. Но вместо этого, по словам пострадавших, Денис сбывал авто по заниженным ценам, переоформляя их без ведома владельцев, а затем скрывался с выручкой, — говорится в публикации.