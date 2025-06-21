Владелец автосалона в Уфе продал машины клиентов и работников, пропав с деньгами

В Уфе более 20 человек подали коллективное заявление в полицию на 49-летнего директора автосалона «Автолайн» Дениса Ленькова, который продал их автомобили и скрылся с вырученными средствами. Об этом в субботу, 21 июня, сообщила Baza.
Горожане сдавали машины на продажу или вносили деньги за рассрочку — в первом случае люди не получали деньги, во втором им не выдавали транспорт. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба составляет более 15 миллионов рублей.
— Денис заманивал клиентов выгодными условиями: собственники передавали транспорт, получали небольшой аванс, а остаток им должны были выплатить после сделки. Но вместо этого, по словам пострадавших, Денис сбывал авто по заниженным ценам, переоформляя их без ведома владельцев, а затем скрывался с выручкой, — говорится в публикации.
Также мужчина обманывал клиентов и при покупке автомобилей, предлагая им оформить рассрочку: он получал первый взнос, но людям не доставалось ни денег, ни машин. От обмана Ленькова пострадали и сотрудники его салона, решившие воспользоваться услугами заведения.
По словам пострадавших, у мужчины якобы были связи с правоохранительными органами — когда жители Уфы находили свои «угнанные» машины и пытались их вернуть, появлялись люди, представлявшиеся полицейскими, и прогоняли их, передает Telegram-канал.
31 марта сотрудники полиции задержали в Ногинске и Электростали троих подозреваемых в краже примерно 65 миллионов рублей при перегоне 16 автомобилей из Китая в Московскую область.