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В России введут QR-коды для пенсионеров

С 1 октября этого года в России планируется внедрение электронных удостоверений для пенсионеров. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о новом формате.

Теперь для подтверждения статуса пенсионера будет достаточно показать QR-код на смартфоне, который можно получить через портал «Госуслуги».

«То есть пенсионер при помощи мобильного приложения “Госуслуги” сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу», — приводит его слова NEWS.ru.

Котяков отметил, что пенсионеры смогут выбирать, как именно они хотят предъявлять свое удостоверение — в бумажном или электронном виде. При этом он не исключил, что в будущем может возникнуть необходимость полностью отказаться от бумажных версий удостоверений.

Министр подчеркнул, что переход на электронные удостоверения является шагом к избавлению от бумажных документов, однако пользователям будет предоставлено право выбора между традиционным и цифровым форматом.

Центральный банк России выступил с инициативой внедрения универсального QR-кода для осуществления платежей. Новая система может стать эффективным инструментом для объединения различных функций, таких как цифровой рубль или целевые сертификаты для поддержки социально уязвимых групп населения России. А ранее Life.ru писал, что мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов. Преступники используют доступ для массовой рассылки просьб о деньгах и могут найти компрометирующую информацию.

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