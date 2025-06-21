В России введут QR-коды для пенсионеров

Теперь для подтверждения статуса пенсионера будет достаточно показать QR-код на смартфоне, который можно получить через портал «Госуслуги».
«То есть пенсионер при помощи мобильного приложения “Госуслуги” сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу», — приводит его слова NEWS.ru.
Котяков отметил, что пенсионеры смогут выбирать, как именно они хотят предъявлять свое удостоверение — в бумажном или электронном виде. При этом он не исключил, что в будущем может возникнуть необходимость полностью отказаться от бумажных версий удостоверений.
Министр подчеркнул, что переход на электронные удостоверения является шагом к избавлению от бумажных документов, однако пользователям будет предоставлено право выбора между традиционным и цифровым форматом.
Центральный банк России выступил с инициативой внедрения универсального QR-кода для осуществления платежей. Новая система может стать эффективным инструментом для объединения различных функций, таких как цифровой рубль или целевые сертификаты для поддержки социально уязвимых групп населения России. А ранее Life.ru писал, что мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов. Преступники используют доступ для массовой рассылки просьб о деньгах и могут найти компрометирующую информацию.