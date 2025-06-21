«Лаборатория Касперского» назвала устройства Apple самыми защищенными

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников: iOS проектировалась разработчиками так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
«Если говорить именно про вредоносное программное обеспечение, то да, на смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз», — сообщил он.
Однако, с другой стороны, добавляет он, именно открытость платформы Android привела компанию к гораздо большей популярности их смартфонов в мире.
При этом, как отмечает эксперт, даже в случае с Apple специалисты встречают вредоносные и поддельные приложения в официальном магазине компании.
«Безусловно, компания Apple с этим борется. В момент, когда они это выявляют, они удаляют такие приложения из магазина, но проходит время, прежде чем они исчезнут. Да и уязвимости в операционной системе iOS также есть, и это не секрет», — прокомментировал Гербер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.