«Лаборатория Касперского» назвала устройства Apple самыми защищенными

«Безусловно, компания Apple с этим борется. В момент, когда они это выявляют, они удаляют такие приложения из магазина, но проходит время, прежде чем они исчезнут. Да и уязвимости в операционной системе iOS также есть, и это не секрет», — прокомментировал Гербер.