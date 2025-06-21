СМИ: Вице-премьер Украины Чернышов и его семья сбежали из страны

Семья вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, сбежал с Украины, также покинула территорию страны. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил местный портал «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
— Семья вице-премьера, министра национального единства Алексея Чернышова выехала с Украины По информации источников, 19 июня уехал сын Чернышова, 20 июня — жена, — говорится в материале.
На фоне информации о бегстве министра за границу украинское министерство национального единства, которое он ранее возглавлял, отказалось назвать точную дату окончания его командировки и возвращения на Украину. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на комментарий украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил, что командировка Чернышова согласована только на текущую неделю — до воскресенья, 22 июня.
По словам украинского журналиста Михаила Ткача, на прошедшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и местная специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова, один из них в тот момент находился у границы страны, передают РИА Новости.
23 мая из исследования, проведенного Фондом супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской, стало известно, что каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант переезда в другую страну. Причиной для такого мышления у 80 процентов респондентов стало большее количество возможностей.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.