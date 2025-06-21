СМИ: Вице-премьер Украины Чернышов и его семья сбежали из страны

На фоне информации о бегстве министра за границу украинское министерство национального единства, которое он ранее возглавлял, отказалось назвать точную дату окончания его командировки и возвращения на Украину. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на комментарий украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил, что командировка Чернышова согласована только на текущую неделю — до воскресенья, 22 июня.