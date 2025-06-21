Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил мнение, что воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и события после 2014 года.
«События 2014 года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти», — заявил Владимир Мединский в интервью для проекта «Новый мир» в эфире «Соловьев Live».
Помощник президента добавил, что Крым воссоединился с РФ по наиболее мягкому и легитимному «из возможных сценариев». Он отметил, что такова логика истории.
При этом Владимир Мединский заявил, что украинские учебники прививают детям ненависть к России. Однако, по его словам, так не может продолжаться вечно.