Мединский: воссоединение Крыма с РФ было исторически предопределено

«События 2014 года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти», — заявил Владимир Мединский в интервью для проекта «Новый мир» в эфире «Соловьев Live».