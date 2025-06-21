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Мединский: воссоединение Крыма с РФ было исторически предопределено

Владимир Мединский заявил, что Крым воссоединился с РФ по наиболее мягкому и легитимному «из возможных сценариев».

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил мнение, что воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и события после 2014 года.

«События 2014 года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти», — заявил Владимир Мединский в интервью для проекта «Новый мир» в эфире «Соловьев Live».

Помощник президента добавил, что Крым воссоединился с РФ по наиболее мягкому и легитимному «из возможных сценариев». Он отметил, что такова логика истории.

При этом Владимир Мединский заявил, что украинские учебники прививают детям ненависть к России. Однако, по его словам, так не может продолжаться вечно.

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