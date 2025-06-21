Медведев вышел в финал турнира в Германии, дважды за два дня преодолев кровотечение из носа

Примечательно, что это уже второй эпизод подобного рода: в пятницу Медведев также обращался к медикам из-за того, что из носа пошла кровь. Тогда это произошло во время второго сета в матче с американцем Алексом Микельсеном. Тем не менее, несмотря на физический дискомфорт, россиянин смог довести встречу до победы, выиграв со счетом 6:4, 6:3, и вышел в финал турнира.
Ранее Даниил Медведев поделился забавной подробностью личной жизни. Оказывается, его мечта об усах натыкается на непреодолимое препятствие в лице его супруги Дарьи. По словам спортсмена, жена поставила ему жёсткий ультиматум: если Медведев попробует отрастить усы, она выставит его из дома.