Медведев вышел в финал турнира в Германии, дважды за два дня преодолев кровотечение из носа

Примечательно, что это уже второй эпизод подобного рода: в пятницу Медведев также обращался к медикам из-за того, что из носа пошла кровь. Тогда это произошло во время второго сета в матче с американцем Алексом Микельсеном. Тем не менее, несмотря на физический дискомфорт, россиянин смог довести встречу до победы, выиграв со счетом 6:4, 6:3, и вышел в финал турнира.