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Медведев вышел в финал турнира в Германии, дважды за два дня преодолев кровотечение из носа

Российский теннисист Даниил Медведев брал медицинский тайм-аут в полуфинале турнира ATP 500 в немецком Галле с представителем Германии Александром Зверевым. Причиной стало кровотечение из носа, которое открылось у спортсмена в первом сете при счёте 4:4 на подаче его оппонента.

Источник: Life.ru

Примечательно, что это уже второй эпизод подобного рода: в пятницу Медведев также обращался к медикам из-за того, что из носа пошла кровь. Тогда это произошло во время второго сета в матче с американцем Алексом Микельсеном. Тем не менее, несмотря на физический дискомфорт, россиянин смог довести встречу до победы, выиграв со счетом 6:4, 6:3, и вышел в финал турнира.

Ранее Даниил Медведев поделился забавной подробностью личной жизни. Оказывается, его мечта об усах натыкается на непреодолимое препятствие в лице его супруги Дарьи. По словам спортсмена, жена поставила ему жёсткий ультиматум: если Медведев попробует отрастить усы, она выставит его из дома.