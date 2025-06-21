В Геническе зажгли более 2 тыс. свечей ко Дню памяти и скорби

«Больше 2 тыс. свечей зажгли в Херсонской области ко Дню памяти и скорби. Памятное мероприятие “Огненные картины войны” в Геническе организовала “Единая Россия” совместно с администрацией Генического округа. Активисты создали изображение парашюта как символ воздушно-десантных войск. В память об “отце ВДВ” Василии Маргелове, принимавшем участие в освобождении Херсона от фашистских захватчиков в 1944 году», — говорится в сообщении.
После минуты молчания собравшиеся возложили красные гвоздики к монументу бойцам Красной армии, павшим при освобождении Геническа, где захоронены останки 45 воинов, перезахороненные после поисковых работ в 1961 году. Затем волонтеры зажгли выложенные на плитке свечи в лампадах.
«Почтить память миллионов жертв самой кровопролитной войны в истории человечества пришли участники СВО, включая бойцов батальона имени Маргелова, военнослужащие управления Росгвардии по Херсонской области и сотрудники МЧС, областного и городского краеведческих музеев, депутаты областной думы и Генического совета депутатов, казаки, волонтеры “Молодой гвардии”, студенты Херсонского технического университета, колледжей и техникума Геническа, воспитанники детско-юношеских спортивных школ — всего более 100 человек», — добавили в администрации.