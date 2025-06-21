Силовики РФ узнали пароли командующего боевиков ВСУ на сумском направлении

Российские силовики узнали пароли от основной почты нового командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении Олега Апостола. Основной почтовый домен, который он использует, зарегистрирован на российском сервисе. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
— Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, раньше были пароли: 24691991???, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко. Сам Олег взял фамилию отчима Апостола Ореста Владимировича, — говорится в материале.
Силовики уточнили, что мать и сестра украинского военнослужащего занимаются продажей косметики «одной известной фирмы», передает агентство.
20 мая в СМИ появилась информация о том, что российские хакеры из группировки KillNet разработали приложение, внедрили в него вирус и подослали его любовнице бойца 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия». Благодаря этому им удалось определить точное местоположение бригады и передать данные в Министерство обороны России.