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Капризы Зеленского терпеть не стали: На саммите НАТО решили не обсуждать украинские проблемы

Politico: Саммит НАТО в Гааге пройдёт без заседания по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Участники саммита Североатлантического альянса в Гааге решили сократить программу, исключив из неё заседание по вопросам Украины. Это удивительным образом совпало с очередными закидонами просроченного Зеленского, который решил подержать своих западных покровителей в неведении и не сообщать сразу, поедет ли он на этот саммит.

«Чиновники НАТО решили сократить повестку дня. В Гааге, как и в Канаде, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это ещё одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту», — пишет издание Politico.

Официально это пока не подтверждалось, однако газета отметила, что вопрос присутствия Зеленского на саммите пока остаётся открытым. Впрочем, журналисты подчёркивают, что главу киевского режима пригласили только на ужин по случаю открытия мероприятия, а не на сами заседания.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский, из-за чего-то в очередной раз обидевшись на своих покровителей из НАТО, публично заявил, что отложит решение о своём визите на саммит альянса на последний момент.

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