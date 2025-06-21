Капризы Зеленского терпеть не стали: На саммите НАТО решили не обсуждать украинские проблемы

«Чиновники НАТО решили сократить повестку дня. В Гааге, как и в Канаде, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это ещё одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту», — пишет издание Politico.