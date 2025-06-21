Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах

«Самое главное — с сентября в школах появится пятый-девятый класс… То есть, у нас будет закончена полная линейка обучения истории», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.