Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Новые учебники по истории для 5−9-х классов появятся в образовательных учреждениях России с 1 сентября 2025 года, рассказал один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Самое главное — с сентября в школах появится пятый-девятый класс… То есть, у нас будет закончена полная линейка обучения истории», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов используется в школах с 1 сентября 2023 года.
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