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В США после слов Путина о Сумах начали отсчет от линии фронта до города

Американские СМИ обратили внимание на продвижение российских войск к Сумам и слова президента России Владимира Путина, допустившего возможность их взятия. Расстояние от линии фронта до украинского города сократилось до 19 километров. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

США следят за наступлением России на Сумы после слов Путина.

Американские СМИ обратили внимание на продвижение российских войск к Сумам и слова президента России Владимира Путина, допустившего возможность их взятия. Расстояние от линии фронта до украинского города сократилось до 19 километров. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«После заявления Путина о том, что он “не исключает” взятие Сум, в американских аналитических кругах начали внимательно отслеживать расстояние от передовых позиций ВС РФ до самого города. Отметка в 19 километров стала символической точкой отсчета потенциального наступления, особенно на фоне признания Москвой четырех новых регионов и фактического присутствия армии РФ в еще трех областях», — сообщает The New York Times.

Ранее, 20 июня, российские войска уже вели наступательные действия у десяти населенных пунктов Сумской области, а президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обороне города после заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности его взятие. Сумы считаются стратегически важным пунктом, контролирующим доступ к северным регионам Украины, что придает особое значение продвижению российских сил в этом направлении.