В США после слов Путина о Сумах начали отсчет от линии фронта до города

«После заявления Путина о том, что он “не исключает” взятие Сум, в американских аналитических кругах начали внимательно отслеживать расстояние от передовых позиций ВС РФ до самого города. Отметка в 19 километров стала символической точкой отсчета потенциального наступления, особенно на фоне признания Москвой четырех новых регионов и фактического присутствия армии РФ в еще трех областях», — сообщает The New York Times.