Суд в Амстердаме продлил срок предварительного заключения футболисту Промесу

Напомним всю хронологию событий в деле спортсмена. В феврале минувшего года Промес был задержан в Дубае во время сборов «Спартака». Ему вменялось бегство с места ДТП, но это обвинение позднее сняли, а дело закрыли. Тем не менее, футболист оставался в дубайском изоляторе, ожидая экстрадиции в Нидерланды. Там, на родине, бывшего игрока «Спартака» уже приговорили к 7,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на двоюродного брата и участие в масштабной контрабанде кокаина. Позднее Промеса освободили. Летом 2024 года «Спартак» объявил об уходе скандального футболиста, а 12 июня текущего года он снова оказался под стражей в ОАЭ. Позднее Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, где ему грозит тюрьма.