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Суд в Амстердаме продлил срок предварительного заключения футболисту Промесу

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес останется под стражей. Апелляционный суд Амстердама продлил срок его предварительного заключения. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы суда.

Источник: Life.ru

«Завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения продлён. Следующее формальное слушание состоится 8 июля», — отметили представители суда.

Напомним всю хронологию событий в деле спортсмена. В феврале минувшего года Промес был задержан в Дубае во время сборов «Спартака». Ему вменялось бегство с места ДТП, но это обвинение позднее сняли, а дело закрыли. Тем не менее, футболист оставался в дубайском изоляторе, ожидая экстрадиции в Нидерланды. Там, на родине, бывшего игрока «Спартака» уже приговорили к 7,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на двоюродного брата и участие в масштабной контрабанде кокаина. Позднее Промеса освободили. Летом 2024 года «Спартак» объявил об уходе скандального футболиста, а 12 июня текущего года он снова оказался под стражей в ОАЭ. Позднее Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, где ему грозит тюрьма.