Помощник президента России Владимир Мединский в субботу, 21 июня, рассказал, что во время переговоров с украинской делегацией ему помогает хорошее знание истории.
— Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает, — отметил глава российской делегации на консультациях с украинской стороной в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он отметил, что история никогда не повторяется дословно, но ее знание позволяет с определенной долей вероятности предположить ход развития события. При этом Мединский обратил внимание на то, что историк должен стараться быть объективным и не предоставлять ложные сведения.
Также помощник российского лидера охарактеризовал свой опыт как непосредственного участника событий и историка как весьма поучительный и интересный.
11 июня Владимир Мединский рекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте изучить школьный учебник истории, чтобы лучше понимать хронологию существования Украины. Так он прокомментировал слова Рютте, который ранее высказался о необходимости замены состава российской делегации, отметив, что один из ее участников «читает лекции по истории Украины XII века».