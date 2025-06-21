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Названы дата и место проведения Первого международного транспортно-логистического форума

В апреле 2026 года в культурной столице России — Санкт-Петербурге — предполагается проведение Первого международного транспортно-логистического форума. О такой перспективе рассказал журналистам во время проведения Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков, занимающий пост советника президента РФ и ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ.

«Мы запустим новый формат — Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем его провести здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле, на котором среди приоритетов по обеспечению вопросов транспортных маршрутов мы будем обсуждать и вопросы безопасности», — отметил он.

Ранее в рамках выступления на ПМЭФ-2025 представитель российского МИД Мария Захарова раскрыла всем присутствующим секрет и назвала главный и самый ценный ресурс в РФ. По её словам, молодёжь является основным двигателем прогресса не только в стране, но и во всём мире.

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