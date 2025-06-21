Названы дата и место проведения Первого международного транспортно-логистического форума

Ранее в рамках выступления на ПМЭФ-2025 представитель российского МИД Мария Захарова раскрыла всем присутствующим секрет и назвала главный и самый ценный ресурс в РФ. По её словам, молодёжь является основным двигателем прогресса не только в стране, но и во всём мире.