Названы дата и место проведения Первого международного транспортно-логистического форума

«Мы запустим новый формат — Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем его провести здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле, на котором среди приоритетов по обеспечению вопросов транспортных маршрутов мы будем обсуждать и вопросы безопасности», — отметил он.
Ранее в рамках выступления на ПМЭФ-2025 представитель российского МИД Мария Захарова раскрыла всем присутствующим секрет и назвала главный и самый ценный ресурс в РФ. По её словам, молодёжь является основным двигателем прогресса не только в стране, но и во всём мире.