Al Jazeera: Иран может ударить по ядерному объекту в израильском Димоне

Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона, сообщает Al Jazeera.
«Ядерный реактор в Димоне может стать нашей законной целью, если конфликт перерастет в новые масштабы», — заявил собеседник телеканала.
Он также назвал удары по израильским объектам «очень эффективными».
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».
Ранее 21 июня сообщалось, что в центральной части Израиля прогремелы взрывы.