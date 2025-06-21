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Al Jazeera: Иран может ударить по ядерному объекту в израильском Димоне

По словам собеседника телеканала, это может произойти, если конфликт перерастет «в новые масштабы».

Источник: Аргументы и факты

Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона, сообщает Al Jazeera.

«Ядерный реактор в Димоне может стать нашей законной целью, если конфликт перерастет в новые масштабы», — заявил собеседник телеканала.

Он также назвал удары по израильским объектам «очень эффективными».

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».

Ранее 21 июня сообщалось, что в центральной части Израиля прогремелы взрывы.