Американские СМИ вещают о «бункерных решениях» Хаменеи: готовит ли лидер Ирана преемников

Якобы, Хаменеи так сильно боится покушения со стороны израильских спецслужб, что теперь вообще не выходит из бункера, общается со всеми только через доверенных лиц, и даже не пользуется никакими видами электронной связи. Конечно, никаких подтверждений этому газета не приводит.