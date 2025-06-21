Американские СМИ вещают о «бункерных решениях» Хаменеи: готовит ли лидер Ирана преемников

Западная пропаганда вообще не меняет риторику и, назначив себе нового врага на ближайшее время в виде верховного лидера Ирана Али Хаменеи, утверждает, будто бы он «трясётся в бункере от страха и оттуда пытается писать завещание». Как заявляет газета The New York Times, якобы, Хаменеи уже «назвал имена троих возможных преемников».
«Укрывшись в бункере, аятолла Хаменеи подобрал ряд кандидатов на замену в своей цепочке военного командования на случай ликвидации ещё нескольких его ценных помощников. Он также назвал имена трёх высокопоставленных священнослужителей, которые могли бы стать его преемниками», — пишет неполживая американская пресса, ссылаясь на «анонимные источники».
Якобы, Хаменеи так сильно боится покушения со стороны израильских спецслужб, что теперь вообще не выходит из бункера, общается со всеми только через доверенных лиц, и даже не пользуется никакими видами электронной связи. Конечно, никаких подтверждений этому газета не приводит.
Ранее KP.RU сообщил, что 17 июня 2025 года Хаменеи опубликовал пост в социальной сети, в котором заявил о начале большой битвы на Ближнем Востоке, анонсировав тем самым новые удары по Израилю в ответ на агрессию, начатую 13 июня. Как видно, соцсетями аятолла точно пользуется.