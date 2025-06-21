«Лето короткое»: Дачникам рассказали, как спасти помидоры от гибели при похолодании

«В теплицах выращивают помидоры примерно до 1,5−1,8 м, потому что надо сформировать не меньше пяти-шести плодовых кистей. Как будет пять плодовых кистей, верхушку можно прищипнуть, чтобы они больше не росли, поскольку остальные плоды не созреют из-за короткого лета в регионе», — заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».