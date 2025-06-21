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«Лето короткое»: Дачникам рассказали, как спасти помидоры от гибели при похолодании

Помидоры нуждаются в обработке биологическим фунгицидом, иначе из-за нестабильной погоды в столичном регионе могут погибнуть даже те овощи, которые выращиваются в теплице. Об этом рассказала садовод Октябрина Ганичкина. По её словам, из-за температурных колебаний заболеть грибком могут не только томаты, но и огурцы.

Источник: Life.ru

Кроме того, дачникам рекомендуется закрывать все двери и форточки в теплице. Температура в 10 градусов ночью очень опасна для огурцов и помидоров. Также эксперт призвала обрезать пасынки томатов только в солнечную погоду. Внимательно нужно относиться и к процессу подвязки овощей.

«В теплицах выращивают помидоры примерно до 1,5−1,8 м, потому что надо сформировать не меньше пяти-шести плодовых кистей. Как будет пять плодовых кистей, верхушку можно прищипнуть, чтобы они больше не росли, поскольку остальные плоды не созреют из-за короткого лета в регионе», — заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее дачникам назвали лучшие отпугиватели крыс и мышей. Кроме того, учёный раскрыла главный секрет выращивания крупной и сочной малины. А ещё агроном составил для дачников инструкцию, как навести порядок в погребе после зимы.