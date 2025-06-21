«Страшно выращивать»: Дачникам рассказали, что можно посадить в июле

«В июне зелень страшно выращивать из-за сквозняков. При этом можно выращивать дайкон уже во второй половине июля», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, эксперт подчеркнула, что петрушку нужно сажать в июле, чтобы она «к осени была бодрая». Также можно высаживать морковную и свекольную зелень на траве, а вот от посева укропа, по её словам, лучше отказаться.
Ранее дачникам назвали лучшие отпугиватели крыс и мышей. Кроме того, учёный раскрыла главный секрет выращивания крупной и сочной малины. А ещё агроном составил для дачников инструкцию, как навести порядок в погребе после зимы.