Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страшно выращивать»: Дачникам рассказали, что можно посадить в июле

В июле можно посадить петрушку, дайкон, горчицу и редис, который не реагирует на длину дня. Об этом рассказала садовод Надежда Воронова. Она также призвала дачников внимательно относиться к посеву зелени и овощей из-за нестабильности летней погоды.

Источник: Life.ru

«В июне зелень страшно выращивать из-за сквозняков. При этом можно выращивать дайкон уже во второй половине июля», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, эксперт подчеркнула, что петрушку нужно сажать в июле, чтобы она «к осени была бодрая». Также можно высаживать морковную и свекольную зелень на траве, а вот от посева укропа, по её словам, лучше отказаться.

Ранее дачникам назвали лучшие отпугиватели крыс и мышей. Кроме того, учёный раскрыла главный секрет выращивания крупной и сочной малины. А ещё агроном составил для дачников инструкцию, как навести порядок в погребе после зимы.