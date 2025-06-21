Грохнувший Синнера Бублик поборется с Медведевым за титул турнира в Галле

Матч длился 2 часа и 2 минуты. Итоговый счет — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Хачанов подал 15 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. У Бублика 18 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В финале Бублик встретится с Даниилом Медведевым — ещё одним представителем России.
Александр Бублик до 2016 года выступал за Россию, позже сменив спортивное гражданство на Казахстан. Он был финалистом одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021) и победил в четырёх турнирах ATP в одиночном разряде. Также Бублик участвовал в летних Олимпийских играх 2020 и 2024 годов.
Как сообщал Life.ru, россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии, дважды за два дня преодолев кровотечение из носа. Несмотря на физический дискомфорт, россиянин смог довести встречу с немцем Александром Зверевым до победы, выиграв со счетом 6:4, 6:3.