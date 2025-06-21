Грохнувший Синнера Бублик поборется с Медведевым за титул турнира в Галле

Александр Бублик до 2016 года выступал за Россию, позже сменив спортивное гражданство на Казахстан. Он был финалистом одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021) и победил в четырёх турнирах ATP в одиночном разряде. Также Бублик участвовал в летних Олимпийских играх 2020 и 2024 годов.