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Украинский военный погиб при подрыве купленного в интернете скутера

Военные ВСУ купили с помощью онлайн-сервиса скутер, который оказался заминированным. В результате детонации устройства один из них погиб. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил портал «Страна».

Военные ВСУ купили с помощью онлайн-сервиса скутер, который оказался заминированным. В результате детонации устройства один из них погиб. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил портал «Страна».

Трагедия случилась в Харьковской области. Издание разместило видео с моментом взрыва скутера.

Данным делом занимается Служба безопасности Украины (СБУ). Официальных комментариев от полиции и СБУ не поступало, передает ТАСС.

Саперы Вооруженных сил РФ в ходе разминирования территории Курской области обнаружили самокат со взрывчатым устройством внутри. Об этом 16 июня сообщил сапер-оператор с позывным «Малой». Он отметил, что в процессе разминирования самоката специалистам пришлось постараться — важно было обращать внимание на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что бойцы на труднодоступных участках используют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер».