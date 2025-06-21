Украинский военный погиб при подрыве купленного в интернете скутера

Саперы Вооруженных сил РФ в ходе разминирования территории Курской области обнаружили самокат со взрывчатым устройством внутри. Об этом 16 июня сообщил сапер-оператор с позывным «Малой». Он отметил, что в процессе разминирования самоката специалистам пришлось постараться — важно было обращать внимание на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра.