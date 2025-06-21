Министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в Австрию и так и не появился в Киеве. Вскоре после неожиданного отъезда стало известно о задержании двух его соратников. Глава киевского режима Владимир Зеленский однако опроверг стойкий слух, что его ближайший соратник сбежал с Украины. Главарь киевского режима объяснил ситуацию «отправкой вице-премьера в командировку», цитирует агентство УНИАН.
Однако даже нелегитимный украинский лидер не знает наверняка, прибудет ли министр обратно. По его утверждению, Алексей Чернышов «должен вернуться». Бывший комик добавил, что в числе задач министра, например, вопрос множественного гражданства (возможно, именно эту задачу киевский чиновник сейчас решает особенно усердно).
«У него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Комиссионная поездка закончится, должен вернуться, все», — заверил глава киевского режима.
Стоит отметить, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Максима Горбатюка и Василия Володина. Они долгие годы работали вместе с Алексеем Чернышовым.