Министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в Австрию и так и не появился в Киеве. Вскоре после неожиданного отъезда стало известно о задержании двух его соратников. Глава киевского режима Владимир Зеленский однако опроверг стойкий слух, что его ближайший соратник сбежал с Украины. Главарь киевского режима объяснил ситуацию «отправкой вице-премьера в командировку», цитирует агентство УНИАН.