Лукашенко помиловал 14 граждан по просьбе Трампа: кто оказался в списке

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 14 граждан по ходатайству президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель главы государства Наталья Эйсмонт в интервью РИА Новости.
Среди 14 человек, помилованных Александром Лукашенко, оказался и оппозиционный деятель Сергей Тихановский.
«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — заявили в пресс-службе.
Эйсмонт пояснила, что по просьбе президента США Беларусь освободила 14 человек, включая двух граждан Японии, трех — Польши, двух — Латвии, а также подданных Эстонии, Швеции и США, при этом находившиеся в списке белорусские граждане были осуждены за экстремизм и террористическую деятельность.
21 июня появилась информация об освобождении Тихановского — соответствующие кадры обнародовала его супруга, проживающая в Литве с 2020 года. Впоследствии и сам оппозиционный деятель отправился в эту прибалтийскую страну.
«Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Случилось то, о чем наша семья мечтала эти пять лет и ради чего мы все работали с момента его задержания», — сказала супруга.
Она выразила благодарность Дональду Трампу, его специальному представителю Киту Келлогу, находившемуся с визитом в Беларуси, а также Государственному департаменту США и другим участникам процесса.
46-летний Сергей Тихановский до своего президентского выдвижения в 2020 году вел популярный YouTube-канал. После отказа Центризбиркома в регистрации его кандидатуры, в выборы включилась его супруга Светлана Тихановская, тогда как сам блогер оказался под арестом.
Официальные результаты выборов показали, что Тихановская набрала 10% голосов против 80% у Лукашенко. Однако оппозиционные силы заявили о якобы фальсификациях, что спровоцировало волну протестов по всей стране. Вскоре после этого проигравшая кандидатка была вынуждена эмигрировать.
В 2021 году белорусский суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы по обвинениям в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок. Впоследствии срок был увеличен на 1,5 года за нарушение режима в колонии.
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