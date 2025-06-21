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«Втягивает весь мир в хаос»: Эрдоган высказался об операции Нетаньяху против Ирана

Президент Турции Эрдоган сравнил израильского премьера Нетаньяху с Гитлером.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал удары Израиля по Ирану и сектору Газа. Он обвинил правительство Иерусалима в разжигании хаоса на Ближнем Востоке. С таким заявлением президент Турции выступил в эфире телеканала TRT Global.

Реджеп Тайип Эрдоган сравнил военные операции израильского премьера Биньямина Нетаньяху с действиями Адольфа Гитлера. По словам турецкого лидера, Иерусалим разжигает «пламя угнетения» по Ближнему Востоку.

«Как Гитлер поджег весь мир, охватив его огнем от Океании до всей Европы, так и правительство Нетаньяху втягивает весь мир в хаос и нестабильность», — выразил мнение Реджеп Тайип Эрдоган.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на нападки Израиля в отношении Ирана предложил Иерусалиму самому отказаться от ядерных программ. Он подчеркнул, что у Израиля она есть, а о Тегеране мир ничего не знает.

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