«Втягивает весь мир в хаос»: Эрдоган высказался об операции Нетаньяху против Ирана

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал удары Израиля по Ирану и сектору Газа. Он обвинил правительство Иерусалима в разжигании хаоса на Ближнем Востоке. С таким заявлением президент Турции выступил в эфире телеканала TRT Global.
Реджеп Тайип Эрдоган сравнил военные операции израильского премьера Биньямина Нетаньяху с действиями Адольфа Гитлера. По словам турецкого лидера, Иерусалим разжигает «пламя угнетения» по Ближнему Востоку.
«Как Гитлер поджег весь мир, охватив его огнем от Океании до всей Европы, так и правительство Нетаньяху втягивает весь мир в хаос и нестабильность», — выразил мнение Реджеп Тайип Эрдоган.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на нападки Израиля в отношении Ирана предложил Иерусалиму самому отказаться от ядерных программ. Он подчеркнул, что у Израиля она есть, а о Тегеране мир ничего не знает.