Акция «Свеча памяти» прошла в Театре Российской армии

«В этот трагический день мы вспоминаем наших прадедов. В каждой семье есть ветераны Великой Отечественной войны. День памяти и скорби — это день, когда мы вспоминаем тех, благодаря кому случилась Великая Победа. И наш долг — передавать правду о Великой Отечественной войне новым поколениям», — цитирует пресс-служба директора театра Милену Авимскую.