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Акция «Свеча памяти» прошла в Театре Российской армии

Торжественная церемония «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась на большой сцене и лестнице Центрального академического театра Российской армии, сообщила пресс-служба учреждения.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА "Новости"

«В этот трагический день мы вспоминаем наших прадедов. В каждой семье есть ветераны Великой Отечественной войны. День памяти и скорби — это день, когда мы вспоминаем тех, благодаря кому случилась Великая Победа. И наш долг — передавать правду о Великой Отечественной войне новым поколениям», — цитирует пресс-служба директора театра Милену Авимскую.

Перед зрителями выступили лауреаты патриотического смотра-конкурса «Я горжусь», юные артисты детской театральной студии Театра Российской армии рассказали истории из жизни своих прабабушек и прадедушек — участников Великой Отечественной войны. Также на большой сцене гостям показали фрагменты из спектаклей «Девочки», «Завтра была война», «Не бойся быть счастливым». Зрители почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. В финале мероприятия перед зажженными на центральной лестнице театра свечами артисты театра исполнили песню «Нам нужна одна Победа».