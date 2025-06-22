Пушков заявил о начале латентной гражданской войны в США

«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов», — сказал Пушков.