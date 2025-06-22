Пушков заявил о начале латентной гражданской войны в США

Сенатор Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал заявление для РИА Новости, в котором утверждал, что США фактически вступили в фазу скрытой гражданской войны низкой интенсивности. По его оценке, внутренний конфликт в стране уже начался.
«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов», — сказал Пушков.
При этом сенатор сравнил силу общественного раскола в США с горящим торфяником, который медленно тлеет — без открытого пламени.
Пушков убежден, что Америка переживает скрытую фазу внутреннего вооруженного противостояния с ограниченной активностью.
Накануне Пушков отреагировал на слова Каи Каллас о Росиии. Сенатор завил, что ее заявления показывают рост градуса невменяемости в Евросоюзе.