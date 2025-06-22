Что можно и нельзя делать в Кириллов день 22 июня, который называют Солнцеворот

Не следует 22 июня разжигать костры, так как можно вызвать пожар. Запрещено ругаться, провоцировать ссоры. Согласно приметам, Солнце могло обидеться до конца лета и оставить без тепла. А еще не рекомендуется смотреться в зеркало. Предки верили, что могут начаться проблемы со сном.