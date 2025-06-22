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Что можно и нельзя делать в Кириллов день 22 июня, который называют Солнцеворот

Узнали, что можно и нельзя делать 22 июня, когда отмечают Солнцеворот.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 22 июня вспоминает святого Кирилла, архиепископа Александрийского. В народе принято отмечать Кириллов день. Также есть еще одно название — Кирилл Солнцеворот. Название связано с тем, что после летнего солнцестояния наступает астрономическое лето.

Что нельзя делать 22 июня.

Не следует 22 июня разжигать костры, так как можно вызвать пожар. Запрещено ругаться, провоцировать ссоры. Согласно приметам, Солнце могло обидеться до конца лета и оставить без тепла. А еще не рекомендуется смотреться в зеркало. Предки верили, что могут начаться проблемы со сном.

Что можно делать 22 июня.

По традиции, в указанный день было принято высаживать позднюю рассаду. А еще старались молиться святому и просить у него лета без заморозков.

Согласно приметам, о суровой зиме говорит большое количество земляники. В том случае, если квакают лягушки, ждали солнечной погоды.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».

Кстати, Мингорисполком сказал, когда будет открыт мост между улицей Московской и проспектом Независимости: «8 месяцев вместо 27».

А еще МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».

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