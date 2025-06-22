Назван самый защищенный от мошенников телефон

«Если говорить именно про вредоносное программное обеспечение, то да, на смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз», — передает слова Гербера «РИА Новости». Об этом он поделился во время ПМЭФ-2025.