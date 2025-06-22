Календарь на 22 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Одна из наиболее печальных дат в истории России — день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза, развернулось немецкое наступление в направлениях Москвы, Ленинграда и Киева. Война продолжалась почти четыре года и стала самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Указом президента в 1996 году 22 июня установили Днем памяти и скорби. В этот день приспускаются государственные флаги, по радио и телевидению отменяются развлекательные передачи, в 12:15 по московскому времени объявляется минута молчания. В городах России проходят акции в память о людях, отдавших свою жизнь за свободу Родины.