Пуговицы сатаны и ведьмины булочки: за что предки принимали ископаемые останки

Изучая все эти истории, поражаешься способности человеческого разума мифологизировать всё что угодно, вероятно, чтобы не так скучно было жить. «Мифы окаменелостей» в очередной раз подтверждают, что главная встроенная в наш мозг «заводская настройка» — это умение охотно и искренне принимать одно за другое. «Человек всегда пытается понять увиденное…» — объясняет Нелихов эту особенность восприятия, которое слишком уж спешит «понять» и потому торопится с объяснением на основе неполной поверхностной информации. Поскольку всё непонятное пугает, первое объяснение часто оказывается устрашающим, грозно-мистическим или, в лучшем случае, слишком романтическим, как, например, в таком случае: «Лет двадцать назад палеонтолог М. А. Рогов осматривал в Крыму обрыв со слоями песчаника. Как и положено, слои лежали горизонтально. Из-за грунтовых вод и атмосферных осадков они были разбиты вертикальными трещинами и напоминали старинную стену из крупных камней. Проходившая туристка сказала, что это развалины старой крепости. Что уж говорить про путешественника XIV века!».