Назван телефон, наиболее защищенный от аферистов

Мошенники обманывают своих жертв, пользуясь самыми разными, постоянно меняющимися средствами. Система iOS остается наиболее эффективной в отношении борьбы с преступниками. Телефоны Apple признаны самыми защищенными смартфонами, заявил глава департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер на ПМЭФ.
Так, подчеркивается, что компания Apple усиленно борется с фейковыми приложениями, появляющимися в App Store. Однако система iOS имеет свои «уязвимости», несмотря на эффективное противодействие мошенникам, уточнил эксперт.
«Если говорить именно про вредоносное программное обеспечение, то да, на смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз», — уточнил Михаил Гербер в беседе с РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что мир прямо сейчас входит в новую эру. Она связана с развитием ИИ. Изменения наблюдаются, по его словам, в том числе, в глобальной экономике и демографии.