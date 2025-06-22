Кравцов с иронией ответил на вопрос о якобы своей ошибке в слове «праздник»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал фото его поздравления детскому лагерю «Артек» с ошибкой в слове «праздник» шуткой, созданной в фоторедакторе.
Ранее в Сети появился снимок якобы поздравления чиновника «Артека» со 100-летием с пропущенной буквой «д» в слове «праздником».
— Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и стал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро. Telegram-каналы подхватили новость без проверки — так и получилась «сенсация» на пустом месте, — объяснил он в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр отметил, что отнесся к этому фото в социальных сетях «с улыбкой». При этом Кравцов подчеркнул, что ответственность за эту шутку лежит на тех, кто ее придумал и распространил.
20 июня министр просвещения рассказал, что при поступлении в вузы лидирующие позиции занимают направления педагогики и IT. Он также напомнил, что до этого многие желали стать юристами и экономистами, но тренды профессий меняются.