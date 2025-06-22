Кравцов с иронией ответил на вопрос о якобы своей ошибке в слове «праздник»

— Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и стал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро. Telegram-каналы подхватили новость без проверки — так и получилась «сенсация» на пустом месте, — объяснил он в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.