Народный календарь. Почему 25 июня нельзя надевать одежду темных цветов

В эту дату было принято прославлять солнце. В старину люди взбирались на высокий холм, где обращались к светилу с просьбами о благодати. Также они благодарили его за тепло и свет. Еще одно прозвище Петра — Рыболов. 25 июня на Руси ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была уха. В этот день нельзя есть никакие супы, кроме рыбных, иначе придется перед кем-то оправдываться.