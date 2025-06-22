Народный календарь. Почему 25 июня нельзя надевать одежду темных цветов

Православные 25 июня вспоминают Петра Афонского, чья жизнь была наполнена множеством чудес. Он провел 53 года в полном одиночестве на горе Афон, посвятив свою жизнь молитвам и борьбе с бесами. На Руси его прозвали Солнцеворотом, так как со дня его памяти световые дни постепенно начинают идти на убыль.
В эту дату было принято прославлять солнце. В старину люди взбирались на высокий холм, где обращались к светилу с просьбами о благодати. Также они благодарили его за тепло и свет. Еще одно прозвище Петра — Рыболов. 25 июня на Руси ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была уха. В этот день нельзя есть никакие супы, кроме рыбных, иначе придется перед кем-то оправдываться.
В эту дату также принято высаживать последнюю рассаду капусты и последние семена огурцов. До обеда нужно сеять белое зерно, например, пшеницу или овес, а после — черное, например, гречиху.
В ночь на 25 июня нельзя ложиться раньше полуночи. Те, кто проигнорируют этот запрет, потеряют возможность реализовывать свои планы. В этот день нельзя надевать вещи темных цветов. На Руси верили, что солнце может обидеться и ниспослать на землю ливни, которые затопят насаждения.
Приметы погоды:
Обильная роса — урожай будет богатым.
Во время дождя тучи белые — град пойдет.
Вечером туман и много росы — хорошая погода продлится долго.
Именины отмечают: Степан, Мария, Анна, Петр, Тимофей, Андрей, Иван, Арсений, Юлиан.