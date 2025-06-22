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Народный календарь. Почему 25 июня нельзя надевать одежду темных цветов

Православные 25 июня вспоминают Петра Афонского, чья жизнь была наполнена множеством чудес. Он провел 53 года в полном одиночестве на горе Афон, посвятив свою жизнь молитвам и борьбе с бесами. На Руси его прозвали Солнцеворотом, так как со дня его памяти световые дни постепенно начинают идти на убыль.

Православные 25 июня вспоминают Петра Афонского, чья жизнь была наполнена множеством чудес. Он провел 53 года в полном одиночестве на горе Афон, посвятив свою жизнь молитвам и борьбе с бесами. На Руси его прозвали Солнцеворотом, так как со дня его памяти световые дни постепенно начинают идти на убыль.

В эту дату было принято прославлять солнце. В старину люди взбирались на высокий холм, где обращались к светилу с просьбами о благодати. Также они благодарили его за тепло и свет. Еще одно прозвище Петра — Рыболов. 25 июня на Руси ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была уха. В этот день нельзя есть никакие супы, кроме рыбных, иначе придется перед кем-то оправдываться.

В эту дату также принято высаживать последнюю рассаду капусты и последние семена огурцов. До обеда нужно сеять белое зерно, например, пшеницу или овес, а после — черное, например, гречиху.

В ночь на 25 июня нельзя ложиться раньше полуночи. Те, кто проигнорируют этот запрет, потеряют возможность реализовывать свои планы. В этот день нельзя надевать вещи темных цветов. На Руси верили, что солнце может обидеться и ниспослать на землю ливни, которые затопят насаждения.

Приметы погоды:

Обильная роса — урожай будет богатым.

Во время дождя тучи белые — град пойдет.

Вечером туман и много росы — хорошая погода продлится долго.

Именины отмечают: Степан, Мария, Анна, Петр, Тимофей, Андрей, Иван, Арсений, Юлиан.