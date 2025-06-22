Праздник лоботрясов и День позитивных медиа: что отмечают в России и мире 22 июня

День позитивных медиа создан, чтобы призвать СМИ освещать не только негативные новости, но и уделять внимание вдохновляющей и поднимающей настроение информации. Учредители этого торжества убеждены, что позитивные новости подтолкнут обывателей к проявлению сострадания в адрес других и сделают их более открытыми и добрыми. Обычных же людей этот праздник призывает более осознанно подходить к потреблению информации и учиться мыслить критически, но при этом позитивно.