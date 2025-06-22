Праздник лоботрясов и День позитивных медиа: что отмечают в России и мире 22 июня

22 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Праздник лоботрясов, День позитивных медиа и Международный день «Быть собой».
Праздник лоботрясов.
В Праздник лоботрясов необходимо как следует расслабиться и усердно ничего не делать. Следует целый день проваляться на диване, посмотреть хорошие фильмы и сериалы, а также плотно и вкусно поесть. Любые дела нужно игнорировать, а встать с кровати надо максимально поздно.
День позитивных медиа.
День позитивных медиа создан, чтобы призвать СМИ освещать не только негативные новости, но и уделять внимание вдохновляющей и поднимающей настроение информации. Учредители этого торжества убеждены, что позитивные новости подтолкнут обывателей к проявлению сострадания в адрес других и сделают их более открытыми и добрыми. Обычных же людей этот праздник призывает более осознанно подходить к потреблению информации и учиться мыслить критически, но при этом позитивно.
Международный день «Быть собой».
Международный день «Быть собой» был учрежден в 2021 году доктором Дейном Хиром, автором книги «Быть собой, меняя мир». В этот праздник следует попробовать полностью быть собой без груза социальных ожиданий и научиться любить себя таким, какой вы есть. В эту дату нужно принять свою уникальность и перестать сравнивать себя с другими.