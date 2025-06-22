Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
По традиции глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля.
Путин не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для неё угрозы. Президент заверял, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.