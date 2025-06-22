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Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин в День памяти и скорби возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.

По традиции глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля.

Путин не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для неё угрозы. Президент заверял, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия.

В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.