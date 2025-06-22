Путин встретится с редакторами учебников истории

Тираж новых учебников по истории для 5−9 классов должен составить 16 миллионов экземпляров. Суммарно в книгах содержится более 2 000 рисунков и 100 исторических карт. Особое внимание в учебниках уделено роли России в мировой истории, значительно расширены разделы об истории науки, культуры и искусства. Кроме того, в новой версии учебника истории для пятого класса будет раздел о развитии первобытного общества на территории России.