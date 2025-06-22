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Мединский: новые учебники по истории появятся в школах с 1 сентября

Введение новых учебников завершит формирование полной линейки исторического образования в школе.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября 2025 года российские школы начнут использовать новые учебники по истории, рассчитанные на учащихся 5−9-х классов. Об этом сообщил помощник президента РФ и один из авторов учебников Владимир Мединский.

В интервью проекту «Новый мир» с Мариной Ким Мединский подчеркнул, что введение новых учебников завершит формирование полной линейки исторического образования в школе — от пятого до одиннадцатого класса.

Напомним, что обновлённый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10−11-х классов начал использоваться в образовательной программе с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года Министерство просвещения РФ внедряет единые требования к преподаванию всех дисциплин в школах.

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